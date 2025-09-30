Фото: Нацполиция

Причиной стало замечание. В настоящее время водителя иномарки уже задержали

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Велосипедист сделал замечание водителю Mercedes, потому что автомобиль был припаркован на велосипедной полосе и блокировал движение. Однако в ответ водитель иномарки ударил мужчину в голову, от чего он упал на землю и потерял сознание. После содеянного фигурант оттащил мужчину на обозрение дороги и уехал с места происшествия.

Пострадавший 40-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

"Следователи процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

По данным Украинской правды, водителем Mercedes оказался 44-летний Александр Хилик. Отмечается, что он обвиняется в деле о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны 25 миллионов гривен. Суд отпустил Хилика под личное обязательство.

Сейчас это дело на стадии добавления письменных доказательств и начала исследования фактических обстоятельств. Следующее заседание в Деснянском райсуде назначено на 10 октября.

