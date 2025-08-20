Суд продлил меру пресечения Шабунину до октября

Фото: ГПК

Судья Печерского районного суда Киева Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Речь идет о мере пресечения в виде личного обязательства

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПК, передает RegioNews.

Отмечается, что новый срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.

Суд возложил на Шабунина следующие обязанности:

прибывать по вызову следователя, прокурора или суда;

не отлучаться с места службы, кроме выполнения заданий;

воздерживаться от контактов с работниками НАПК (нынешними и бывшими), экскомандиром Юшком и представителями воинской части;

не посещать здание НАПК;

сдать паспорт для выезда за границу.

Что известно о судье Литвиновой

По данным ЦПК, Ирина Литвинова – судья Печерского суда, известная рядом резонансных решений. В частности, она удовлетворяла иск Андрея Портнова против телеканала "Прямой". А также обязывала тогдашнюю генпрокурор Ирину Венедиктову забрать один из эпизодов дела ТЭЦ братьев Дубневичей в НАБУ и передать его другому органу досудебного расследования.

Как известно, 13 августа следователи Государственного бюро расследований прибыли в Харьковскую область, где проходит службу Виталий Шабунин. Известно, что целью их визита могло быть вручение обновленного подозрения.

Напомним, ранее главе ГПК объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа.