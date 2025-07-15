Главе ЦПК Шабунину избрали меру пресечения
В Печерском суде вынесено решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа
Об этом сообщает ЦПК, передает RegioNews.
Судья Печерского суда Киева Светлана Гречана удовлетворила ходатайство обвинения о мере пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину в виде личного обязательства. Таким образом, до 20 августа он должен:
- приходить по вызовам следователя, судьи или прокурора;
- не отлучаться с места, где несет службу, за исключением выполнения задач;
- не общаться с работниками НАПК, бывшим командиром Юшком и представителями части;
- не посещать здание НАПК;
- сдать загранпаспорт.
"Во время избрания предупреждения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречана отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК", - говорят в ЦПК.
Также, по словам представителей ЦПК, ни разу до объявления подозрения Виталия Шабунина не допрашивали.
Напомним, ранее правоохранители объявили главе ЦПК Виталию Шабунину подозрение по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах. За это ему может угрожать заключение до 10 лет.
Ранее у Виталия Шабунина проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.