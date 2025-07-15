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15 июля 2025, 20:13

Главе ЦПК Шабунину избрали меру пресечения

15 июля 2025, 20:13
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Фото: Нові лідери
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В Печерском суде вынесено решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства до конца августа

Об этом сообщает ЦПК, передает RegioNews.

Судья Печерского суда Киева Светлана Гречана удовлетворила ходатайство обвинения о мере пресечения председателю правления ЦПК Виталию Шабунину в виде личного обязательства. Таким образом, до 20 августа он должен:

  • приходить по вызовам следователя, судьи или прокурора;
  • не отлучаться с места, где несет службу, за исключением выполнения задач;
  • не общаться с работниками НАПК, бывшим командиром Юшком и представителями части;
  • не посещать здание НАПК;
  • сдать загранпаспорт.

"Во время избрания предупреждения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречана отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК", - говорят в ЦПК.

Также, по словам представителей ЦПК, ни разу до объявления подозрения Виталия Шабунина не допрашивали.

Напомним, ранее правоохранители объявили главе ЦПК Виталию Шабунину подозрение по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах. За это ему может угрожать заключение до 10 лет.

Ранее у Виталия Шабунина проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

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