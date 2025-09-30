15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 18:55

У Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста: він виявився підозрюваним у корупції

30 вересня 2025, 18:55
Фото: Нацполіція
Причиною стало зауваження. Зараз водія іномарки вже затримали

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Велосипедист зробив зауваження водієві Mercedes, бо автомобіль був припаркований на велосипедній смузі та блокував рух. Проте у відповідь водій іномарки вдарив чоловіка у голову, від чого він впав на землю та втратив свідомість. Після скоєного фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги й поїхав з місця події.

Потерпілий 40-річний чоловік госпіталізований у тяжкому стані. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом скроневої кістки.

"Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

За даними Української правди, водієм Mercedes виявився 44-річний Олександр Хілик. Зазначається, що він є обвинуваченим у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони 25 мільйонів гривень. Суд відпустив Хілика під особисте зобов’язання.

Зараз ця справа на стадії долучення письмових доказів та початку дослідження фактичних обставин. Наступне засідання в Деснянському райсуді призначене на 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, у Солом’янському районі Києва невідомий чоловік напав на 21-річну дівчину у під’їзді багатоповерхівки. Зловмисник завдав їй тілесних ушкоджень, відібрав смартфон.

