Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение, автор которого сообщила об избиении ветерана российско-украинской войны в городе Пустомыты Львовского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.
Однако сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 зарегистрировали информацию и устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, нанесших телесные повреждения потерпевшему.
Разрешается вопрос правовой квалификации инцидента.
Напомним, в Херсоне полицейского приговорили к трем годам за избиение военного. По данным следствия, событие произошло в августе 2024 во время празднования Дня Независимости.