Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента

"Полтава"

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение, автор которого сообщила об избиении ветерана российско-украинской войны в городе Пустомыты Львовского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.

Однако сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 зарегистрировали информацию и устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, нанесших телесные повреждения потерпевшему.

Разрешается вопрос правовой квалификации инцидента.

Напомним, в Херсоне полицейского приговорили к трем годам за избиение военного. По данным следствия, событие произошло в августе 2024 во время празднования Дня Независимости.