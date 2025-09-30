11:15  30 вересня
30 вересня 2025, 09:27

Росіянин обікрав консьєржа у Києві – отримав 5 років за ґратами

30 вересня 2025, 09:27
Фото: Національна поліція
Святошинський районний суд Києва призначив п'ять років ув'язнення громадянину Росії, який обікрав консьєржа у багатоповерхівці

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, злочинець, перебуваючи у під'їзді будинку, викрав сумку з кімнати консьєржа та втік. У сумці знаходилися 4 000 гривень.

Як відомо, у червні цього року 77-річна консьєрж звернулася до Святошинського управління поліції Києва із повідомленням про крадіжку. У результаті розшукових заходів поліцейські викрили 35-річного раніше судимого громадянина РФ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Після завершення слідства обвинувальний акт передали до суду, а під час розслідування зловмисник перебував під вартою.

Наразі суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Деснянському районі Києва поліція затримала двох чоловіків, які обікрали квартиру в багатоповерхівці на проспекті Лісовому. Злодії винесли $8000, 60 тисяч гривень, телефон та особисті речі. За скоєне затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.

