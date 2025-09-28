У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет

Фото: соцмережі

Після нічного обстрілу Києва на дорогах міста залишилися уламки ракет. Очевидці повідомляють, що вони лежать просто посеред проїжджої частини

Про це інформує RegioNews з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Відомо, що екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Поліція перекриває ділянки з небезпечними уламками, рятувальники утилізують залишки вибухонебезпечних предметів.

КМВА закликає киян бути обережними та не наближатися до уламків.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 3 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.