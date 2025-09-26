00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
26 вересня 2025, 15:02

У Києві 52-річна жінка смертельно поранила чоловіка під час сварки

26 вересня 2025, 15:02
Фото: Національна поліція України
У столиці правоохоронці з’ясували обставини сімейної сварки, яка завершилася смертю 61-річного чоловіка від ножового поранення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка під час сімейної сварки. Трагедія сталася в одній із квартир на вулиці Йорданській у Дарницькому районі столиці.

Жінку затримали, їй загрожує до 15 років ув’язнення

Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків, які виявили тіло 61-річного чоловіка з ножовим пораненням грудей. На місце виїхала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. У квартирі правоохоронці виявили дружину загиблого – 52-річну киянку. Жінка плуталась у показах, намагаючись пояснити обставини смерті чоловіка. Спочатку вона заявила, що той нібито сам собі завдав поранення, а згодом стверджувала, що лише тримала ніж у руках, коли чоловік "напоровся" на нього.

У квартирі виявили тіло чоловіка з пораненням грудей

Під час розслідування правоохоронці встановили, що між подружжям стався побутовий конфлікт, який завершився трагедією. У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Отримане поранення виявилося смертельним – чоловік помер до приїзду медиків.

Поліцейські затримали підозрювану відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено речові докази. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Її взято під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, в Києві затримали 60-річного чоловіка, який, щойно звільнившись із в’язниці, знову вчинив серію жорстоких нападів на жінок.

кримінал Київ убивство поліція затримання ножове поранення сімейний конфлікт
26 вересня 2025
