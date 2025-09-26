Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка під час сімейної сварки. Трагедія сталася в одній із квартир на вулиці Йорданській у Дарницькому районі столиці.

Жінку затримали, їй загрожує до 15 років ув’язнення

Повідомлення про подію надійшло до поліції від медиків, які виявили тіло 61-річного чоловіка з ножовим пораненням грудей. На місце виїхала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. У квартирі правоохоронці виявили дружину загиблого – 52-річну киянку. Жінка плуталась у показах, намагаючись пояснити обставини смерті чоловіка. Спочатку вона заявила, що той нібито сам собі завдав поранення, а згодом стверджувала, що лише тримала ніж у руках, коли чоловік "напоровся" на нього.

У квартирі виявили тіло чоловіка з пораненням грудей

Під час розслідування правоохоронці встановили, що між подружжям стався побутовий конфлікт, який завершився трагедією. У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Отримане поранення виявилося смертельним – чоловік помер до приїзду медиків.

Поліцейські затримали підозрювану відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено речові докази. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Її взято під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

