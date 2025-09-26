00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
Сливал данные для атак на Киев: в украинской энергокомпании разоблачили "крота" ФСБ

Фото: СБУ
СБУ разоблачила агента ФСБ в одной из ведущих энергетических компаний страны. В Киевской области задержали ИТ-специалиста предприятия, который наводил атаки РФ по объектам критической инфраструктуры столичного региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, агент должен был передать оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании.

Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, обеспечивающих бесперебойную работу энергосистемы Украины.

Кроме того, россияне рассчитывали получить от "крота" координаты газотурбинных генераторов, установленных для резервного обеспечения киевлян светом в случае повреждения подстанций обстрелами.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его деятельность и задержали. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

По данным следствия, агент получал указания от ФСБ через своего родственника – бывшего руководителя одной из запрещенных в Украине прокремлевских партий. Сейчас этот мужчина сотрудничает с ФСБ на левобережье Херсона. В сентябре 2022 года ему заочно объявили подозрение в государственной измене.

Чиновнику энергокомпании объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ не дала сбежать из Украины агентству ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных.

