Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 17:55

Заложил взрывчатку возле многоэтажки: в Киеве осудили мужчину, планировавшего теракт

24 сентября 2025, 17:55
Иллюстративное фото
В столице признали мужчину виновным в покушении на террористический акт. В ближайшие годы он проживет в тюрьме

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте 2025 года житель Киева в Telegram получил уведомление от неизвестных лиц. Они предложили ему совместно устроить теракт у конкретного дома.

Обвиняемый купил две 4-G камеры видеонаблюдения, два павербанка и две сим-карты. Затем изготовил маскировочный чехол в виде кирпича, наклеивая камни на пищевой контейнер.

Одну камеру спрятал в чехол и положил напротив подъездов для наблюдения за прилегающей территорией дома. После этого полтора места он приезжал в тайник, чтобы заменять разряженный павербанк. Таким образом, он следил, чтобы трансляция была непрерывной.

Параллельно мужчине поручили изготовить самодельное взрывное устройство и отправить по почте обвиняемому. Однако мужчина сотрудничал с правоохранительными органами и отправил обвиняемому муляж взрывного устройства.

27 апреля обвиняемый заложил чехол со взрывчаткой в пластиковую нишу между входной дверью в подъезды. Сфотографировал размещение и отправил куратору.

Выбывший должен был состояться после дистанционной активации от телефонного звонка. Однако теракта не произошло: мужчину задержали, муляж забрали.

Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Он обязался предоставить показания, изобличающие преступные действия других трех лиц, которые в Telegram организовывали совершение этого преступления.

Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.

