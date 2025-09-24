Ілюстративне фото

У столиці визнали чоловіка винним у замаху на терористичний акт. Найближчі роки він проживе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні 2025 року житель Києва в Telegram отримав повідомлення від невідомих осіб. Вони запропонували йому спільно влаштувати теракт біля конкретного будинку.

Обвинувачений купив дві 4-G камери відеоспостереження, два павербанки й дві сім-карти. Потім виготовив маскувальний чохол у вигляді цеглини, наклеюючи каміння на харчовий контейнер.

Одну камеру він сховав у чохол та поклав навпроти підʼїздів для спостереження за прилеглою територією будинку. Після цього півтора місця він приїжджав до схованки, щоб замінювати розряджений павербанк. Таким чином він стежив, щоб трансляція була безперервною.

Паралельно чоловікові доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій і відправити поштою обвинуваченому. Проте той чоловік співпрацював із правоохоронними органами й відправив обвинуваченому муляж вибухового пристрою.

27 квітня обвинувачений заклав чохол із вибухівкою в пластикову нішу між вхідними дверима до підʼїздів. Сфотографував розміщення і відправив куратору.

Вибув повинен був відбутися після дистанційної активації від телефонного дзвінка. Проте теракту не сталось: чоловіка затримали, муляж забрали.

Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він зобовʼязався надати показання, які викривають злочинні дії інших трьох осіб, які у Telegram організовували скоєння цього злочину.

Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.