16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 17:55

Заклав вибухівку біля багатоповерхівки: у Києві засудили чоловіка, який планував теракт

24 вересня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У столиці визнали чоловіка винним у замаху на терористичний акт. Найближчі роки він проживе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні 2025 року житель Києва в Telegram отримав повідомлення від невідомих осіб. Вони запропонували йому спільно влаштувати теракт біля конкретного будинку.

Обвинувачений купив дві 4-G камери відеоспостереження, два павербанки й дві сім-карти. Потім виготовив маскувальний чохол у вигляді цеглини, наклеюючи каміння на харчовий контейнер.

Одну камеру він сховав у чохол та поклав навпроти підʼїздів для спостереження за прилеглою територією будинку. Після цього півтора місця він приїжджав до схованки, щоб замінювати розряджений павербанк. Таким чином він стежив, щоб трансляція була безперервною.

Паралельно чоловікові доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій і відправити поштою обвинуваченому. Проте той чоловік співпрацював із правоохоронними органами й відправив обвинуваченому муляж вибухового пристрою.

27 квітня обвинувачений заклав чохол із вибухівкою в пластикову нішу між вхідними дверима до підʼїздів. Сфотографував розміщення і відправив куратору.

Вибув повинен був відбутися після дистанційної активації від телефонного дзвінка. Проте теракту не сталось: чоловіка затримали, муляж забрали.

Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він зобовʼязався надати показання, які викривають злочинні дії інших трьох осіб, які у Telegram організовували скоєння цього злочину.

Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
теракт вибухівка Київ
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
24 вересня 2025, 16:42
Масові "замінування" у Києві: поліція перевіряє школи, адмінбудівлі та ТРЦ
24 вересня 2025, 15:10
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей
24 вересня 2025, 20:15
Сильний удар в груди: у Дніпрі жінка напала на молодого хлопця з ножем
24 вересня 2025, 19:57
Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця
24 вересня 2025, 19:54
У Тернополі через зламаний бачок чоловік "злив" у каналізацію понад 173 тисячі гривень
24 вересня 2025, 19:40
На Донеччині чоловік "злив" координати військових, бо ті "зайняли його підвал"
24 вересня 2025, 19:35
Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"
24 вересня 2025, 19:22
Жінки, студенти та курсанти: як цивільні готуються захищати себе та рідних у Запоріжжі
24 вересня 2025, 19:20
На Вінниччині повідомили про підозру мешканці Херсонщини за колабораційну діяльність
24 вересня 2025, 19:08
На Житомирщині з'явився пам'ятник Кузьмі Скрябіну
24 вересня 2025, 18:57
Лубінець звернувся до міжнародних організацій через розстріл цивільних на Донеччині
24 вересня 2025, 18:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »