У Києві затримали організатора схеми для ухилення від мобілізації. Він обіцяв зняти чоловіка з розшуку та фіктивно його працевлаштувати

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку, фіктивно працевлаштувати заради бронювання та подальшого виїзду за кордон. За свою послугу він просив 15 тисяч доларів. Коли він отримав аванс у 10 тисяч доларів, він виконав обіцянку: зняв "клієнта" з розшуку та працевлаштував на підприємства, яке його забронювало.

Після появи інформації в додатку "Резерв+", підозрюваний отримав решту суми, а саме - 4 600 доларів. Після цього організатор схеми пояснив "клієнту", що потрібно трохи почекати місяць-два та з отриманими документами можна буде виїжджати за кордон.

Тепер організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.