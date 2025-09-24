11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 14:45

Працевлаштування за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему для ухилянтів

24 вересня 2025, 14:45
Фото: прокуратура
Читайте также
У Києві затримали організатора схеми для ухилення від мобілізації. Він обіцяв зняти чоловіка з розшуку та фіктивно його працевлаштувати

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік обіцяв "клієнту" зняти його з розшуку, фіктивно працевлаштувати заради бронювання та подальшого виїзду за кордон. За свою послугу він просив 15 тисяч доларів. Коли він отримав аванс у 10 тисяч доларів, він виконав обіцянку: зняв "клієнта" з розшуку та працевлаштував на підприємства, яке його забронювало.

Після появи інформації в додатку "Резерв+", підозрюваний отримав решту суми, а саме - 4 600 доларів. Після цього організатор схеми пояснив "клієнту", що потрібно трохи почекати місяць-два та з отриманими документами можна буде виїжджати за кордон.

Тепер організатору схеми загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
