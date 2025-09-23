Фото: Национальная полиция Украины

Молодой человек пытался незаконно завладеть мотоциклом в центре Киева и быстро попал в поле зрения полиции

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews.

В Киеве полиция задержала 19-летнего мужчину, похитившего мотоцикл возле лицея на Подоле. Инцидент произошел днем, когда студент оставил двухколесный транспорт припаркованный рядом с учебным учреждением, а позже обнаружил его исчезновение.

По данным правоохранителей, злоумышленник пытался завести мотоцикл без ключей. Не сумев завести транспортное средство, он откатил его поближе к своему дому и планировал продать. В ходе розыскных мер оперативники совместно с аналитиками криминального анализа разыскали подозреваемого уже в тот же день.

Задержанным оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления. Мотоцикл изъят и вскоре его вернут законному владельцу. Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Задержание произведено в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры.

Ранее сообщалось о стажёре-воре в Житомире, который похитил более 180 тысяч гривен и исчез под вымышленным предлогом. Полиция раскрыла новые подробности его пребывания и роскошные траты на развлечения.