11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 18:44

Хотів "легко підзаробити”: у Києві затримали 19-річного зловмисника за викрадення мотоцикла

23 вересня 2025, 18:44
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Молодик намагався незаконно заволодіти мотоциклом у центрі Києва та швидко потрапив у поле зору поліції

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає RegioNews.

У Києві поліція затримала 19-річного чоловіка, який викрав мотоцикл біля ліцею на Подолі. Інцидент стався вдень, коли студент залишив двоколісний транспорт припаркованим поруч із навчальним закладом, а пізніше виявив його зникнення.

За даними правоохоронців, зловмисник намагався завести мотоцикл без ключів. Не зумівши завести транспортний засіб, він відкотив його ближче до свого будинку та планував продати. В ході розшукових заходів оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали підозрюваного вже того ж дня.

Затриманим виявився киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі мотоцикл вилучено і невдовзі його повернуть законному власнику. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Затримання проведено в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялося про крадія-стажера у Житомирі, який викрав понад 180 тисяч гривень і зник під вигаданим приводом. Поліція розкрила нові деталі його перебування та розкішних витрат на розваги.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ мотоцикл Подільський район затримання кримінал крадіжка угон
П’ятьох жителів Волині підозрюють у залякуванні та вимаганні великих сум грошей
23 вересня 2025, 18:24
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45
Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається
23 вересня 2025, 19:35
У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27
У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
Схема втечі до Молдови: на Одещині фальшивий прокурор віз на кордон двох "понятих"
23 вересня 2025, 18:54
Грант від Eureka Network: хто з українських підприємців може отримати
23 вересня 2025, 18:45
POLREC видає грант на розвиток інновацій: хто може отримати
23 вересня 2025, 18:35
У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн
23 вересня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »