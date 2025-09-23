Фото: Національна поліція України

Молодик намагався незаконно заволодіти мотоциклом у центрі Києва та швидко потрапив у поле зору поліції

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає RegioNews.

У Києві поліція затримала 19-річного чоловіка, який викрав мотоцикл біля ліцею на Подолі. Інцидент стався вдень, коли студент залишив двоколісний транспорт припаркованим поруч із навчальним закладом, а пізніше виявив його зникнення.

За даними правоохоронців, зловмисник намагався завести мотоцикл без ключів. Не зумівши завести транспортний засіб, він відкотив його ближче до свого будинку та планував продати. В ході розшукових заходів оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали підозрюваного вже того ж дня.

Затриманим виявився киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі мотоцикл вилучено і невдовзі його повернуть законному власнику. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Затримання проведено в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Раніше повідомлялося про крадія-стажера у Житомирі, який викрав понад 180 тисяч гривень і зник під вигаданим приводом. Поліція розкрила нові деталі його перебування та розкішних витрат на розваги.