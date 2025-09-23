11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 11:29

Хвилина мовчання у Києві: коли зупинятимуть рух на Хрещатику, а коли ні

23 вересня 2025, 11:29
Ілюстративне фото: з Суспільне/Влада Прізова
Столичний Хрещатик не перекриватимуть на загальнонаціональну хвилину мовчання лише у випадку повітряної тривоги

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка для всіх транспортних засобів, крім спеціалізованих та тих, що виконують невідкладні службові завдання.

Світлофори у цей час працюватимуть у режимі "всім червоний".

Обмеження не діятиме під час оголошення або дії сигналу "Повітряна тривога", щоб не заважати екстреним службам та забезпечити безпеку громадян.

"Це стане ще одним із заходів, які впроваджує Київ, долучаючись до загальнонаціональної хвилини мовчання за співгромадянами, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України", – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Києві щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання.

В кінці січня 2025 року столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті. Водночас рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

Київ Хрещатик повітряна тривога хвилина мовчання рух транспорту
19 вересня 2025
