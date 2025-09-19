Фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Мужчина жил вместе с женщиной, которую впоследствии убил, а также дружил со вторым потерпевшим. В день трагедии между ними случилась ссора. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину и знакомого ножом. Оба скончались от полученных ранений. После этого мужчина перенес их тела в подвал дома в Святошинском районе, где жил, пытаясь скрыть преступление.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

