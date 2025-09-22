14:55  22 вересня
22 вересня 2025, 16:35

У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час хвилини мовчання

22 вересня 2025, 16:35
Фото: Укрінформ
У Києві щодня о 09:00 перекриватимуть Хрещатик для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, відповідне розпорядження вже готується і Хрещатик почнуть перекривати до кінця поточного тижня.

"Хрещатик – серце столиці. А столиця – серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя. Щодня 09:00. Зупинись. Вшануй", – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, в кінці січня 2025 року столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті. Водночас рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

Також з 1 квітня в Києві на цифрових білбордах, сітілайтах та екранах у метро з'являється нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Київ Хрещатик розпорядження хвилина мовчання пам'яті загиблих рух транспорту
