Минута молчания в Киеве: на билбордах будут появляться напоминания

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С 1 апреля в Киеве каждый день, в 9:00, на цифровых билбордах, ситилайтах и экранах в метро будет появляться напоминание об общенациональной минуте молчания

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews.

Утвержден единый визуальный вид информационного сообщения.

Объявления будут транслировать на цифровых билбордах вдоль ключевых магистралей Киева, ситилайтах на остановках общественного транспорта. Также в подземных переходах и на станциях метро.

Как отметили в КГГА, к инициативе могут присоединиться все желающие владельцы рекламных носителей в Киеве и других городах Украины.

Ежедневная минута молчания в 9:00 была введена указом Президента Владимира Зеленского в марте 2022 года в начале полномасштабной войны.

Напомним, в конце января столичные власти приняли решение объявлять минуту молчания в общественном транспорте. В то же время движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.