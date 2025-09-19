В Киеве разоблачили сеть подпольных игровых залов
Нелегальные залы работали в разных районах Киева без разрешительных документов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Свою работу заведения тщательно маскировали, к игре допускали только проверенных клиентов.
Правоохранители провели более 20 обысков в помещениях, где работали залы, а также дома у фигурантов. Изъяли компьютеры, телефоны и наличные деньги, заработанные на азартных играх.
Организатору и его подельникам объявили подозрения в незаконной деятельности по организации азартных игр. Им грозит уголовная ответственность.
Правоохранители устанавливают других участников схемы.
Напомним, ранее сообщалось, что в июле в Киеве правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн-казино. Во время обысков изъяли компьютерную технику.