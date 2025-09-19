11:06  19 сентября
19 сентября 2025, 09:26

В Киеве разоблачили сеть подпольных игровых залов

19 сентября 2025, 09:26
Фото: БЭБ
Нелегальные залы работали в разных районах Киева без разрешительных документов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Свою работу заведения тщательно маскировали, к игре допускали только проверенных клиентов.

Правоохранители провели более 20 обысков в помещениях, где работали залы, а также дома у фигурантов. Изъяли компьютеры, телефоны и наличные деньги, заработанные на азартных играх.

Организатору и его подельникам объявили подозрения в незаконной деятельности по организации азартных игр. Им грозит уголовная ответственность.

Правоохранители устанавливают других участников схемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле в Киеве правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн-казино. Во время обысков изъяли компьютерную технику.

Киев БЭБ игорные заведения игорный бизнес обыски
19 сентября 2025
