"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру

У Голосіївському районі Києва правоохоронці викрили 26-річного чоловіка, який протягом п'яти місяців обманював свою колишню співмешканку, вигадуючи історію про тяжку хворобу своєї матері, щоб отримати від неї гроші

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За словами потерпілої, 23-річної мешканки Києва, зловмисник взяв у неї близько 160 000 гривень на лікування та похорон матері, а після отримання грошей ще й викрав у неї фотоапарат та дві пари навушників, після чого втік до іншої області.

Поліція розшукала фігуранта на території Херсонської області. Як з'ясувалося, він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство.

Слідчі Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну діяльність відомого в Тернополі місцевого адвоката та його спільника, котрі ошукали трьох жителів міста на мільйони гривень. За даними поліції, зловмисники провертали афери з приватизацією житла і привласнювали собі кошти клієнтів.

