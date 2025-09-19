В Шевченковском районе Киева обнаружили неразорванный дрон
В Шевченковском районе столмцы обнаружили неразорванный вражеский дрон. На месте происшествия работают специалисты
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, на месте инцидента работают специалисты, которые отвечают за безопасность и проводят работы по обезвреживанию дрона.
Напомним, в ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев . В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Шевченковском районах. Повреждена троллейбусная сеть.
Россияне атаковали FPV-дроном общину в Запорожье: мужчина погиб (Обновлено)Все новости »
19 сентября 2025, 08:05Ночная атака на Днепропетровщину: пожары в Павлограде, удары по Никопольщине
19 сентября 2025, 07:35
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Дезертирство "под ключ": в Днепре задержали майора, который организовывал побег военных за границу
19 сентября 2025, 11:41Спецоперация ССО: в Курской области уничтожен логистический центр морской пехоты РФ
19 сентября 2025, 11:29Черниговщина под обстрелами: 59 атак за сутки, горели дом и предприятие
19 сентября 2025, 11:08ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
19 сентября 2025, 11:06Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
19 сентября 2025, 10:53Собирали данные об обороне в Донецкой и Днепропетровской областях: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
19 сентября 2025, 10:41Смертельная авария во Львовской области: мотоцикл столкнулся с микроавтобусом
19 сентября 2025, 10:25"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 10:22Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и уничтожили вражеский тягач "Витязь"
19 сентября 2025, 10:09В Полтаве вертолет Ми-2 убрали с постамента всего через сутки
19 сентября 2025, 09:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной