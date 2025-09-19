В Шевченковском районе Киева обнаружили неразорванный дрон

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Шевченковском районе столмцы обнаружили неразорванный вражеский дрон. На месте происшествия работают специалисты

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, на месте инцидента работают специалисты, которые отвечают за безопасность и проводят работы по обезвреживанию дрона.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 сентября, российские беспилотники атаковали Киев . В городе работала ПВО. Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Шевченковском районах. Повреждена троллейбусная сеть.