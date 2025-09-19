У Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон

Ілюстративне фото: ПС ЗСУ

У Шевченківському районі столмці знайшли нерозірваний ворожий дрон. На місці події працюють спеціалісти

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, на місці інциденту наразі працюють спеціалісти, які відповідають за безпеку та проводять роботи зі знешкодження дрона.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 19 вересня, російські безпілотники атакували Київ. У місті працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Шевченківському районах. Пошкоджено тролейбусну мережу.