15 вересня 2025, 11:10

Обіцяв жінці "допомогти" її чоловіку: у Києві затримали ділка, який "торгував" зняттям з розшуку

15 вересня 2025, 11:10
Фото: Нацполіція
У столиці будуть судити ділка, який обіцяв жінці зняти її чоловіка з розшуку. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, зловмисник пропонував жінці зняти з розшуку в базі "Оберіг" її військовозобов'язаного чоловіка. За цю "послугу" він просив 2 тисячі доларів. Він також запевняв "клієнтку", що має зв’язки із посадовими особами, які мають доступ до державного реєстру призовників.

Його затримали під час отримання коштів. Досудове розслідування вже завершено. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали директора коледжу. Він організував незаконну схему ухилення від мобілізації. Директор вимагав 2 тисячі доларів США від чоловіка призовного віку, щоб той міг бути зарахованим на денну форму навчання та отримати відстрочку від військової служби.

