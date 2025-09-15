В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Киева задержали 18-летнего работника автомойки, который незаконно завладел автомобилем клиента и привел к аварии

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в полицию обратился 24-летний киевлянин с уведомлением об исчезновении своего BMW. Мужчина рассказал, что накануне оставил авто на обслуживание в автомойке. Уже впоследствии он узнал, что с участием его автомобиля произошло ДТП.

В ходе расследования оперативники установили, что к угону причастен молодой работник автомойки, который воспользовался ключами от авто и поздно вечером уехал по городу. На улице Набережно-Луговой юноша не справился с управлением и врезался в столб фонаря.

К счастью, он не пострадал.

При проверке состояния опьянения прибор показал 0,98 промилле. Правоохранители задержали злоумышленника.

Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области 18-летний парень похитил мусоровоз . Юноше объявили подозрение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.