В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
Правоохранители Киева задержали 18-летнего работника автомойки, который незаконно завладел автомобилем клиента и привел к аварии
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что в полицию обратился 24-летний киевлянин с уведомлением об исчезновении своего BMW. Мужчина рассказал, что накануне оставил авто на обслуживание в автомойке. Уже впоследствии он узнал, что с участием его автомобиля произошло ДТП.
В ходе расследования оперативники установили, что к угону причастен молодой работник автомойки, который воспользовался ключами от авто и поздно вечером уехал по городу. На улице Набережно-Луговой юноша не справился с управлением и врезался в столб фонаря.
К счастью, он не пострадал.
При проверке состояния опьянения прибор показал 0,98 промилле. Правоохранители задержали злоумышленника.
Фигуранту сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области 18-летний парень похитил мусоровоз . Юноше объявили подозрение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.