У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП

Зазначається, що до поліції звернувся 24-річний киянин із повідомленням про зникнення свого BMW. Чоловік розповів, що напередодні залишив авто на обслуговування в автомийці. Вже згодом він дізнався, що за участі його автомобіля сталася ДТП.

Під час розслідування оперативники встановили, що до викрадення причетний молодий працівник автомийки, який скористався ключами від авто та пізно ввечері поїхав містом. На вулиці Набережно-Луговій юнак не впорався з керуванням та врізався у стовп ліхтаря.

На щастя, він не постраждав.

Під час перевірки стану сп'яніння прилад показав 0,98 проміле. Правоохоронці затримали зловмисника.

Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

