Фото: ГБР

Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства ДТП с участием детектива НАБУ, которое произошло вечером 11 сентября на границе Львовской и Ивано-Франковской областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Авария произошла между селами Волчатичи (Ходоровская громада Львовщины) и Помонята (Рогатинская громада на Прикарпатье). Около 19:00 там столкнулись грузовик и легковушка, принадлежащая Национальному антикоррупционному бюро Украины.

В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы, сейчас он находится в Ивано-Франковской областной клинической больнице. Детектив НАБУ отделался ушибами и легкими травмами, его также доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Следователи осматривают место аварии, опрашивают свидетелей и собирают доказательства. ГБР обещает тщательно проверить все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что детектив находился в командировке. Он был за рулем трезвым.