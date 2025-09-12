В Ивано-Франковской области Mazda столкнулась с грузовиком – водитель легковушки погиб
В пятницу, 12 сентября, около 15:10 в селе Конюшки, которое входит в Рогатинскую громаду Ивано-Франковской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.
За рулем грузовика находился житель Львовской области, 1961 года рождения.
Полиция устанавливает все происшествия аварии.
Напомним, в Харьковской области столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2106" и грузовик DAF. Водитель легковушки оказался зажатым в салоне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали его и передали медикам.
