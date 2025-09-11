Фото: Нацполиция

В столице расследуют падение мужчины с многоэтажки. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Утром 11 сентября в полицию поступило сообщение, что в Белой Церкви по улице Героев Крут с девятиэтажного дома упал человек. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на мощи.

"По данному факту полицейские зарегистрировали обращение к единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. Ребёнок в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.