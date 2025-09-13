У Києві п'яна водійка збила військову на переході й утекла

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 44-річну водійку, яка у стані алкогольного сп'яніння збила на пішохідному переході дівчину та намагалася уникнути відповідальності

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 вересня близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

За попередніми даними, кермувальниця автомобіля Volkswagen проігнорувала червоне світло світлофора і скоїла наїзд на 23-річну жінку-військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал у межах пішохідного переходу.

Після наїзду водійка втекла з місця ДТП.

Згодом її затримали. Під час спілкування з правоохоронцями жінка намагалася уникнути відповідальності, стверджуючи, що за кермом був її чоловік. Проте цю версію швидко спростували, а також встановили, що водійка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння – 3,11 проміле.

Потерпіла отримала численні травми, її госпіталізовали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці світить до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами.

