12 вересня 2025, 19:12

У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей

12 вересня 2025, 19:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Оболоні 38-річний чоловік за годину пограбував двох дітей віко 12 і 13 років. Він вирвав із рук підлітків телефон і навушники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний їхав на велосипеді та побачив у руках 13-річної дівчинки мобільний телефон. Він вихопив його з рук дитини та втік. Вже за годину цей же чоловік зірвав з голови 12-річного хлопчика навушники.

Грабіжника оперативно затримали правоохоронці. Ним виявився неодноразово засуджений за майнові злочини житель столиці.

За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, на днях у Києві затримали 60-річного чоловіка, який грабував та ґвалтував жінок на кладовищі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Київ грабіж чоловік діти поліція
12 вересня 2025
