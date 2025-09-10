16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 21:51

Киевский апелляционный суд поддержал право на брак однополой пары

10 сентября 2025, 21:51
Читайте також українською мовою
Фото: Insight LGBTQ NGO
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу и оставил в силе решение Деснянского районного суда, впервые в истории Украины официально признавшего факт совместного проживания двух мужчин как одной семьи и подтвердившего наличие между ними брачных отношений

Об этом сообщила общественная организация "Инсайт", передает RegioNews.

Там отметили, что это важный шаг вперед для всего ЛГБТ-сообщества Украины.

Представители правозащитных организаций выразили благодарность всем, кто поддерживал это дело, в том числе участникам акции под стенами суда.

"Это дело показывает простую вещь: когда мы вместе, когда не молчим и отстаиваем свои права – изменения становятся возможными", – отметили активисты.

Однополые браки в Украине: что известно

В Украине не существует законодательного признания однополых браков. Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, поэтому однополые браки юридически не признаются. Однако вопрос легализации однополых партнерств активно обсуждается на уровне правительства и общественности.

Существуют инициативы по внедрению института гражданского партнерства, который мог бы обеспечить частичную правовую защиту однополых пар. Ожидается, что в будущем могут быть приняты соответствующие законодательные инициативы по юридическому признанию однополых отношений в Украине.

Напомним, летом этого года в Деснянском районном суде Киева установили факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, тем самым признавая между ними брачные отношения. Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и активисте Тимуре Левчуке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев суд брак мужчины однополые пары апелляция
В Киеве осудили рецидивиста, пытавшегося взорвать наряд полиции
10 сентября 2025, 19:45
Конфликт в Киеве закончился ножевым ранением – нападавший получил 5 лет заключения
10 сентября 2025, 16:11
В Киеве задержан 60-летний мужчина, который грабил и насиловал женщин на кладбище
09 сентября 2025, 19:35
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Полиция предупреждает об ограничении движения в Киеве 11 сентября
10 сентября 2025, 23:15
Один из российских дронов упал на территорию военной базы в Польше
10 сентября 2025, 22:51
Зеленский о дронах в Польше и реакцию мировых лидеров
10 сентября 2025, 22:48
В США совершено покушение на известного сторонника Трампа, выступавшего за завершение войны в Украине
10 сентября 2025, 22:33
Украина за год экспортировала более полумиллиона тонн сахара
10 сентября 2025, 22:30
Стали известны мотивы убийства двух старшеклассников в Винницкой области
10 сентября 2025, 22:24
Без прав и под градусом: в Киеве 18-летний водитель влетел в опору
10 сентября 2025, 22:15
В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования
10 сентября 2025, 21:59
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »