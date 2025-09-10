Киевский апелляционный суд поддержал право на брак однополой пары

Фото: Insight LGBTQ NGO

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу и оставил в силе решение Деснянского районного суда, впервые в истории Украины официально признавшего факт совместного проживания двух мужчин как одной семьи и подтвердившего наличие между ними брачных отношений

Об этом сообщила общественная организация "Инсайт", передает RegioNews.

Там отметили, что это важный шаг вперед для всего ЛГБТ-сообщества Украины.

Представители правозащитных организаций выразили благодарность всем, кто поддерживал это дело, в том числе участникам акции под стенами суда.

"Это дело показывает простую вещь: когда мы вместе, когда не молчим и отстаиваем свои права – изменения становятся возможными", – отметили активисты.

Однополые браки в Украине: что известно

В Украине не существует законодательного признания однополых браков. Конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной, поэтому однополые браки юридически не признаются. Однако вопрос легализации однополых партнерств активно обсуждается на уровне правительства и общественности.

Существуют инициативы по внедрению института гражданского партнерства, который мог бы обеспечить частичную правовую защиту однополых пар. Ожидается, что в будущем могут быть приняты соответствующие законодательные инициативы по юридическому признанию однополых отношений в Украине.

Напомним, летом этого года в Деснянском районном суде Киева установили факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, тем самым признавая между ними брачные отношения. Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и активисте Тимуре Левчуке.