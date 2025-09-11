15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 19:31

У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки

11 вересня 2025, 19:31
фото: Національна поліція
38-річна жінка та її 14-річна донька були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир Шевченківського району столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Попередньо встановлено, що до злочину може бути причетний 39-річний співмешканець жінки. Він орендував квартиру у цьому ж районі та вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 20 поверху.

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох осіб.

Наразі тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця. Фігурант погрожував хлопцеві через те, що той зустрічався з його неповнолітньою падчеркою.

Київ убивство жінка дівчина поліція
11 вересня 2025
