У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки

38-річна жінка та її 14-річна донька були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир Шевченківського району столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Попередньо встановлено, що до злочину може бути причетний 39-річний співмешканець жінки. Він орендував квартиру у цьому ж районі та вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 20 поверху.

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох осіб.

Наразі тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено низку експертиз.

