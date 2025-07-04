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В столице суд установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей. Это первый такой случай в Украине

Об этом сообщает общественная организация "Инсайт", передает RegioNews.

В Деснянском районном суде Киева установили факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признавая между ними брачные отношения. Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и активисте Тимуре Левчуке.

В июне прошлого года Зорян Кись был назначен первым секретарем украинского посольства в Израиле. Однако тогда мужчинами не разрешили поехать вместе, потому что ведомство не признало их семьей. В том же году они подали в суд, но производство не открывали.

Уже в июне 2025 г. суд принял решение и установил факт совместного проживания одной семьей. Следует отметить, что Зорян и Тимур вместе с 2013 годом. В 2017 году они провели в Украине свадебную церемонию. Официальный брак они заключили уже в 2021 году на территории США.

Напомним, что в Украине нет правового регулирования проживания однополых семей. Закон признает только брак между мужчиной и женщиной. При этом уже есть проект закона №9103 о гражданских партнерствах, получивший поддержку многих украинцев. Закон даст однополым парам взаимные права и обязанности, включая имущественные права, право на наследование и социальную защиту. Это может стать первым шагом к признанию однополых браков в Украине.