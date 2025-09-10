Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари

Фото: Insight LGBTQ NGO

Київський апеляційний суд відхилив скаргу і залишив в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України офіційно визнав факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім'ї та підтвердив наявність між ними шлюбних відносин

Про це повідомила громадська організація "Інсайт", передає RegioNews.

Там зазначили, що це важливий крок уперед для всієї ЛГБТ-спільноти України.

Представники правозахисних організацій висловили вдячність усім, хто підтримував цю справу, зокрема учасникам акції під стінами суду.

"Ця справа показує просту річ: коли ми разом, коли не мовчимо й відстоюємо свої права – зміни стають можливими ", – зазначили активісти.

Одностатеві шлюби в Україні: що відомо

На даний час в Україні не існує законодавчого визнання одностатевих шлюбів. Конституція визначає шлюб як союз між чоловіком і жінкою, тому одностатеві шлюби юридично не визнаються. Однак питання легалізації одностатевих партнерств активно обговорюється на рівні уряду та громадськості.

Існують ініціативи щодо впровадження інституту цивільного партнерства, який міг би забезпечити частковий правовий захист одностатевих пар. Очікується, що в майбутньому можуть бути прийняті відповідні законодавчі ініціативи для юридичного визнання одностатевих відносин в Україні.

Нагадаємо, цьогоріч влітку в Деснянському районному суді Києва встановили факт спільного проживання двох чоловіків однією родиною, тим самим визнаючи між ними шлюбні відносини. Йдеться про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся й активіста Тимура Левчука.