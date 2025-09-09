Боевая медикиня из Киева уже три года спасает жизнь на Запорожском направлении
Ежедневно под вражескими обстрелами, с нелегким рюкзаком за спиной, боевая медикиня 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" Лилия Табунщик спасает раненых защитников Украины
Об этом рассказывает "Справжнє", передает RegioNews.
Ее рюкзак – это не просто аптечка, а целый арсенал кровоостанавливающих, перевязочных материалов, препаратов для тампонады и лекарств, которые уменьшают боль. И таких комплектов у нее несколько – для длинных и коротких маршрутов, ведь каждый шаг в зоне боевых действий может быть вопросом жизни и смерти.
"Боевой медик знает, что должен это носить, и вес уже не кажется неподъемным. Это ведь не одна аптечка и не на одного", – объясняет Лилия.
Особо сейчас важно иметь при себе средства от ожогов, ведь российские дроны часто атакуют позиции. Медикиня напоминает трагический случай, когда один из бойцов получил 80% ожогов тела после взрыва неподалеку.
Тем не менее, Лилия сохраняет оптимизм и даже чувство юмора. Ее напарник, старший техник с позывным "Хаски", отмечает: "Лиля веселая, общительная и очень профессиональная. Она многому научила наших ребят по медицине, а это – вопрос выживания".
Информацию о раненых обычно получают через командно-наблюдательный пункт, откуда быстро собирают группу реагирования. Лилия приехала на Запорожское направление из Киева, где с 2017 года работала в полиции. В начале полномасштабной войны она помогала спасать людей в Киевской области, но возвращение к "бумагам" после Ирпеня казалось невозможным.
"Я пошла в военкомат и сказала, что хочу служить в ВСУ. Сначала женщин не мобилизовали, поэтому боевой медикиней – это был единственный способ для меня попасть в ВСУ", – рассказывает она.
Женщина прошла обучение и со временем устроилась в 65-ю отдельную механизированную бригаду "Великий Луг".
Теперь ее трое детей находятся за границей под наблюдением родственников, а сама Лилия продолжает рисковать жизнью, спасая раненых ребят на фронте.
"Страха нет, паники тоже. Просто делаю свою работу. Потом анализируешь все – и уже не боишься. Было и прошло", – говорит боевая медикиня.
Она помогает не только военным, но и гражданским, которые остаются в прифронтовых селах, несмотря на опасность. Однажды Лилия оперативно оказала помощь раненому соседу, когда рядом с их домом раздался взрыв.
