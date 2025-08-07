Иллюстративное фото: из открытых источников

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13602, предусматривающий масштабную реформу Государственного бюро расследований. Инициаторами стали 14 депутатов из фракций "Голос", "Европейская Солидарность" и "Слуга Народа"

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, документ предусматривает увольнение действующего руководителя ГБР и избрание нового на прозрачном конкурсе с преимущественным правом участия международных экспертов по примеру модели Бюро экономической безопасности.

После назначения председателя ГБР запустят две комиссии для переаттестации и отбора новых сотрудников. Обе комиссии будут иметь половину своих членов из независимых экспертов от общественности, что также соответствует практике БЭБ.

Кроме того, законопроект вводит ряд дополнительных механизмов контроля, в частности, Совет общественного контроля и прозрачную дисциплинарную комиссию.

Отдельно в тексте законопроекта прописано приведение модели управления ГБР в соответствие с Конституцией Украины — глава бюро больше не будет назначаться Президентом.

"Отдельно отмечу, что модель ГБР сейчас противоречит Конституции, так как главу назначает Президент. Что чисто превышение его полномочий. Думали даже подать еще в Конституционный суд, но там уже есть такой иск", - говорит Железняк.

Авторы документа отмечают, что реформирование ГБР является необходимым шагом, ведь нынешнее состояние бюро оценивается как критически низкий уровень эффективности.

Законопроект уже обнародован, и его дальнейшее рассмотрение ожидается в ближайшее время.

Напомним, ранее в ГБР рассказали, что в первом полугодии 2025 года Бюро расследовало 4258 уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями. В суд передано 285 обвинительных актов в отношении 429 человек.