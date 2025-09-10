13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 13:09

Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів

10 вересня 2025, 13:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У червні 2024 року начальник 2-го управління Головного оперуправління Державного бюро розслідувань (ДБР) Ігор Колінко купив апартаменти площею 121 м² у столичному житловому комплексі преміумкласу «Бульвар фонтанів»

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні hromadske.

За даними журналістів, трикімнатна квартира в елітному ЖК обійшлася Ігорю Колінку офіційно в понад 14 мільйонів гривень (понад 350 тисяч доларів США). Зараз трикімнатні квартири з ремонтом у "Бульварі фонтанів" продаються за 500-700 тисяч доларів.

Декларації полковника Колінка як оперативника наразі приховані, у вільному доступі залишилася лише одна – десятирічної давнини. Тоді жодних заощаджень у самого посадовця і його родини не було.

У ДБР ситуацію не коментують, посилаючись на пряму загрозу життю та здоров’ю співробітників ДБР.

Як повідомлялось, ДБР розслідує майже 3 тисячі проваджень проти зрадників та колаборантів.

Нагадаємо, на початку серпня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13602, який передбачає масштабну реформу Державного бюро розслідувань.

