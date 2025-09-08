В ГСЧС рассказали о последствиях удара россиян по Кабмину
В результате удара РФ по зданию Кабинета министров Украины 7 сентября повреждено около 800 - 900 кв. м.
Как сообщает RegioNews, об этом рассказал глава ГСЧС Андрей Даник в эфире телемарафона.
По его словам, у строения много деревянных конструкций. Поэтому пожар, возникший в результате поражения, очень быстро распространился.
"Сейчас проводятся работа спасателями по разбору нестабильных конструкций, уборке поврежденных элементов и стабилизации конструкций, которые будут использоваться в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Напомним, Юлия Свириденко показала, как выглядит здание Кабмина, которое 7 сентября впервые с начала полномасштабной войны было повреждено во время российской атаки.
