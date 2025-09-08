13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 17:56

В Киеве чиновницу РГА подозревают в махинациях с тендером

08 сентября 2025, 17:56
Фото: полиция
Чиновницу Святошинской РГА в Киеве подозревают в переплате 850 тысяч за противопожарное оборудование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Правоохранители разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке противопожарного оборудования для учебных заведений Святошинского района.

По данным следствия, чиновница, отвечавшая за тендер, обеспечила победу подконтрольному предприятию. Для видимости конкуренции в торгах участвовали другие компании, якобы предлагавшие еще более высокие цены.

В результате из местного бюджета подрядчику заплатили более 2,2 млн грн, из которых более 850 тысяч составила переплата.

Чиновнице объявили подозрение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ей грозит до 6 лет заключения.

Напомним, в Киевской области экскеровщик ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо, а именно почти 3,7 млн грн. Фигуранту сообщили о подозрении.

