У ДСНС розповіли про наслідки удару росіян по Кабміну

фото: rbc.ua

Внаслідок удару РФ по будівлі Кабінету міністрів України 7 вересня пошкоджено близько 800 - 900 кв. м.

Як повідомляє RegioNews, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник в ефірі телемарафону.

За його словами, будівля має багато дерев'яних конструкцій. Через це пожежа, яка виникла у результаті ураження, дуже швидко розповсюдилася.

"Зараз проводяться робота рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів та стабілізації конструкцій, які надалі будуть використовуватися", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Юлія Свириденко показала, як виглядає будівля Кабміну, яка 7 вересня вперше з початку повномасштабної війни був пошкоджена під час російської атаки.