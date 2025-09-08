У ДСНС розповіли про наслідки удару росіян по Кабміну
Внаслідок удару РФ по будівлі Кабінету міністрів України 7 вересня пошкоджено близько 800 - 900 кв. м.
Як повідомляє RegioNews, про це розповів голова ДСНС Андрій Даник в ефірі телемарафону.
За його словами, будівля має багато дерев'яних конструкцій. Через це пожежа, яка виникла у результаті ураження, дуже швидко розповсюдилася.
"Зараз проводяться робота рятувальниками по розбору нестабільних конструкцій, прибиранню пошкоджених елементів та стабілізації конструкцій, які надалі будуть використовуватися", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Юлія Свириденко показала, як виглядає будівля Кабміну, яка 7 вересня вперше з початку повномасштабної війни був пошкоджена під час російської атаки.
