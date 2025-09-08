Фото: Нацполиция

В столице вынесли приговор мужчине, ограбившему военного. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае. В метрополитен обратился военный. Он рассказал, что обнаружил отсутствие своего рюкзака, в котором находились два ноутбука, беспроводные наушники и два мобильных телефона. Правоохранители быстро обнаружили 42-летнего вора. Им оказался неоднократно судимый житель Закарпатской области, приехавший в Киев недавно.

На платформе метрополитена злоумышленник заметил, что военный отвлекся. Тогда он незаметно забрал его рюкзак и вышел из метро. Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, ранее в Дарницком районе столицы злоумышленник ограбил 28-летнего военного, который после ранения передвигается на инвалидной коляске. Мужчина связал с ним разговор, а когда военный достал кошелек – выхватил из него 5 тысяч гривен и скрылся.