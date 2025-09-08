Киев снова затопило после сильного ливня
На некоторых улицах уровень воды критически высок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
В сети показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.
"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте автомобили рядом с ними", – отметили в столичной мэрии.
Напомним, в конце июля в Киеве после ливня затопило главную площадь страны – Майдан Незалежности. Осадки были столь интенсивными, что вода заполнила проезжую часть и тротуары.
