Киев снова затопило после сильного ливня

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В сети показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.

"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте автомобили рядом с ними", – отметили в столичной мэрии.

Напомним, в конце июля в Киеве после ливня затопило главную площадь страны – Майдан Незалежности. Осадки были столь интенсивными, что вода заполнила проезжую часть и тротуары.