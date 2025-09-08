Фото: ГСЧС

В Святошинском районе столицы завершили аварийно-спасательные работы после ночной атаки 7 сентября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания ракеты в девятиэтажку погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 11 жителей получили ранения, семеро спасли чрезвычайники.

Психологи ГСЧС оказали помощь 171 человеку.

Всего на месте удара разобрали и вывезли более 360 тонн мусора и строительных конструкций.

В ликвидации последствий были задействованы около 130 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредила 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

Ранее сообщалось, что в Киеве погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Впоследствии спасатели достали из-под завалов разрушенной девятиэтажки тело погибшего мужчины.

По словам специалиста, россияне изменили тактику нанесения ударов по Украине, а также применяют модернизированное вооружение.