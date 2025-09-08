13:05  08 вересня
08 вересня 2025, 14:19

У Святошинському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи

08 вересня 2025, 14:19
Фото: ДСНС
У Святошинському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки 7 вересня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучення ракети у дев’ятиповерхівку загинули троє людей, зокрема дитина. Ще 11 мешканців дістали поранення, семеро врятували надзвичайники.

Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій.

У ліквідації наслідків були задіяні близько 130 рятувальників і 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого чоловіка.

За словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.

війна Київ обстріли рятувальники рятувальні роботи
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
07 серпня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
