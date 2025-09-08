Фото: ДСНС

У Святошинському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки 7 вересня

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучення ракети у дев’ятиповерхівку загинули троє людей, зокрема дитина. Ще 11 мешканців дістали поранення, семеро врятували надзвичайники.

Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій.

У ліквідації наслідків були задіяні близько 130 рятувальників і 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого чоловіка.

За словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.