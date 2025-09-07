Атака на будівлю Кабміну в Києві: на верхніх поверхах пожежа

фото: Юлія Свириденко

Армія РФ вперше з початку війни атакувала будівлю Кабміну, внаслідок чого виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу", – йдеться у повідомленні.

Свириденко також підкреслила, що усі будівлі будуть відновлені, але втрачені життя не повернути.

Нагадаємо, у столиці внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів. Крім того, у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.