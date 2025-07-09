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Нарушение ПДД в столице переросло в громкий инцидент с нападением на патрульного

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

В Дарницком районе Киева водитель BMW, которого остановили за нарушение ПДД, оказал сопротивление полицейским и укусил палец одного из них во время задержания. Инцидент произошел 25 июня. По данным патрульной полиции столицы, мужчина проехал на красный свет и управлял автомобилем с закрытым номерным знаком. В ходе проверки выяснилось, что гражданин находится в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки по статье 210 КУоАП – нарушение воинского долга.

После того как правоохранители сообщили ему о розыске, водитель начал вести себя агрессивно, нецензурно выражался и отказался выполнять требования инспекторов. Когда ему объявили о задержании, он начал оказывать физическое сопротивление. В ходе стычки мужчина укусил одного из полицейских за палец.

Для усмирения нарушителя патрульные применили физическую силу. Задержанного доставили в Дарницкий районный территориальный центр комплектования. На него составили ряд административных материалов: протокол за злостное неповиновение полиции (ст. 185 КУоАП), постановление за управление автомобилем со скрытым номерным знаком (ч. 1 ст. 121-3 КУоАП), а также протокол задержания.

Напомним, речь идет об инциденте, который уже ранее получил огласку в сети - тогда сообщалось, что в Киеве водитель укусил патрульного за палец во время попытки вывести его из авто. Теперь полиция предоставила официальные детали происшествия.

Ранее сообщалось, что во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу.