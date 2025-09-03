11:57  03 вересня
Смертельна ДТП у Софіївській Борщагівці: пішохід загинув під колесами авто
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 13:57

У Києві під час перевірки документів військовозобов'язаний вкусив поліцейського

03 вересня 2025, 13:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У мережі з'явилось відео, на якому військовослужбовці разом із поліцією затримують чоловіка під час заходів з оповіщення. Щоб уникнути поширення викривленої інформації, правоохоронці надали офіційні роз'яснення

Про це інформує Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 вересня військові разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з'ясувалося, що він перебуває в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після того, як йому повідомили про розшук, чоловік почав поводитися агресивно. Під час спроби його заспокоїти він вкусив поліцейського за руку.

Правоохоронці застосували кайданки, щоб затримати порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП.

Після затримання його доставили до районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, влітку у Дарницькому районі Києва водій BMW, якого зупинили за порушення ПДР, чинив опір поліцейським і вкусив за палець одного з них під час затримання. За даними патрульної поліції столиці, чоловік проїхав на червоне світло та керував авто із закритим номерним знаком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція мобілізація ТЦК військовозобовʼязані перевірка документів укус палець
Чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь
03 вересня 2025, 13:05
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
03 вересня 2025, 15:14
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
03 вересня 2025, 15:01
На Хмельниччині внаслідок ранкової атаки росіян загинув 45-річний чоловік
03 вересня 2025, 14:59
Міфи про новий союз Китаю та Росії
03 вересня 2025, 14:59
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного багатомільйонну компенсацію
03 вересня 2025, 14:49
У Калуші під час обстрілу у бомбосховищі народилися двоє дітей
03 вересня 2025, 14:33
У Тернопільській області від початку 2025 року поліцейські розшукали 165 дітей
03 вересня 2025, 14:25
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 13:59
Парламент викликав голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на "килим" через скандал із фортифікаціями
03 вересня 2025, 13:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »