У Києві під час перевірки документів військовозобов'язаний вкусив поліцейського

У мережі з'явилось відео, на якому військовослужбовці разом із поліцією затримують чоловіка під час заходів з оповіщення. Щоб уникнути поширення викривленої інформації, правоохоронці надали офіційні роз'яснення

Про це інформує Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 вересня військові разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з'ясувалося, що він перебуває в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після того, як йому повідомили про розшук, чоловік почав поводитися агресивно. Під час спроби його заспокоїти він вкусив поліцейського за руку.

Правоохоронці застосували кайданки, щоб затримати порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП.

Після затримання його доставили до районного ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

