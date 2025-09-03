Понад 20 ударів ножем: у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство

Фото: Національна поліція

У Києві розпочнеться судовий процес проти двох братів, яких звинувачують у жорстокому вбивстві чоловіка. Слідство зібрало всі необхідні докази, завершило досудове розслідування та передало обвинувальний акт до суду

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку квітня цього року до Святошинського управління поліції звернувся один із зловмисників і повідомив, що в квартирі, яку він орендує разом із братом, знаходиться тіло чоловіка з ознаками побиття.

Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що брати, які приїхали зі Закарпатської області до столиці на заробітки, на вулиці познайомилися з 29-річним жителем Київщини та запросили його до орендованої квартири випити.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого фігуранти завдали гостю ножем і каструлею понад двадцять ударів у ділянку грудей, спини та обличчя. Від отриманих травм він загинув на місці.

Тоді слідчі затримали двох молодиків віком 21 і 22 роки відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру. На час слідства зловмисники перебували під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. За умисне вбивство, скоєне групою осіб, молодикам загрожує довічне позбавлення волі.

