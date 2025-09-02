Забыл ключи – поджег скутер: в Киеве задержали 39-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция

39-летний мужчина поджег чужой электроскутер на улице Энтузиастов в Киеве, чтобы соседи услышали и открыли ему дверь, ведь он забыл ключи от дома. За совершенное йому грозит до десяти лет заключения

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

На днях в столичную полицию поступило сообщение о пожаре двухколесного транспорта. На место оперативно выехали правоохранители и спасатели, ликвидировавшие огонь.

Полицейские быстро выяснили, что поджог совершил местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возвращаясь домой мужчина обнаружил, что забыл ключи и не смог попасть в дом. Для того чтобы соседи заметили его и открыли дверь, нарушитель решил зажечь стоящий неподалеку электроскутер. Сняв с себя футболку, он поджег ее и положил на двухколесный, который мгновенно загорелся.

Мужчину задержали неподалеку от места преступления. Следователи начали уголовное производство.

