09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 09:07

Забыл ключи – поджег скутер: в Киеве задержали 39-летнего мужчину

02 сентября 2025, 09:07
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

39-летний мужчина поджег чужой электроскутер на улице Энтузиастов в Киеве, чтобы соседи услышали и открыли ему дверь, ведь он забыл ключи от дома. За совершенное йому грозит до десяти лет заключения

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

На днях в столичную полицию поступило сообщение о пожаре двухколесного транспорта. На место оперативно выехали правоохранители и спасатели, ликвидировавшие огонь.

Полицейские быстро выяснили, что поджог совершил местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возвращаясь домой мужчина обнаружил, что забыл ключи и не смог попасть в дом. Для того чтобы соседи заметили его и открыли дверь, нарушитель решил зажечь стоящий неподалеку электроскутер. Сняв с себя футболку, он поджег ее и положил на двухколесный, который мгновенно загорелся.

Мужчину задержали неподалеку от места преступления. Следователи начали уголовное производство.

Напомним, в Киеве задержали злоумышленника, который угрожал обнародовать сведения о личной жизни бизнесмена. За свое молчание он хотел 30 тысяч долларов. Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев пожар скутер поджог соседи полиция алкоголь ключи от дома
Вместо книг – наркотики: в Хмельницкой области задержали 16-летнего с PVP и каннабисом
02 сентября 2025, 07:28
В Днепре разоблачили масштабную сеть наркоторговцев
01 сентября 2025, 22:55
Гибель людей у укрытия в столице: охраннику отменили приговор
01 сентября 2025, 22:23
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
До $3 тысяч: в Закарпатье военного чиновника разоблачили на взятках
02 сентября 2025, 10:38
В Донецкой области разоблачили российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ
02 сентября 2025, 10:29
COVID-19 в Украине: стремительный рост и 14 смертей за неделю
02 сентября 2025, 10:22
В Днепропетровской области разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу
02 сентября 2025, 10:18
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:06
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
02 сентября 2025, 09:38
В августе в Украине разминировали почти 6 тысяч гектаров освобожденных территорий
02 сентября 2025, 09:25
Хищение 23 тонн нефти: в Сумской области задержали фигуранта, скрывавшегося годами
02 сентября 2025, 09:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »