В столице многие компании переехали в новые офисы. Чаще всего причина в повреждении имущества

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине объем валового поглощения офисных площадей в Киеве достиг 82 000 квадратных метров, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 30% обеспечили компании, переехавшие из-за повреждений зданий.

Основным спросом приходится на компании в сфере ИТ и телекоммуникаций. Также интересуются офисными помещениями представители общественного сектора, неправительственные организации и предприятия промышленно-энергетического комплекса.

"Около 30% этого спроса связано с вынужденным переездом компаний из поврежденных зданий, что подчеркивает дестабилизирующий характер рынка", – говорят эксперты.

Также отмечают, что во время войны в Украине стал популярен гибридный формат работы. Тогда в офисе одновременно находятся всего 30-40% работников. Благодаря этому многие компании смогли переместиться в офисные здания высшего класса без дополнительных затрат на аренду.

